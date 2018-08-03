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Главная » Мир » Ученые установили причину краха цивилизации майя
Ученые установили причину краха цивилизации майя
Фото: pixabay / FlavioMoura

Ученые установили причину краха цивилизации майя

Всему виной была чудовищная засуха

03.08.18 937
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Причиной упадка цивилизации майя стала чудовищная засуха, которая охватила территорию нынешней Мексики. Об этом пишет Independent со ссылкой на журнал Science.

Вопрос причин краха древней цивилизации давно вызывается дискуссии в среде историков. Одной из причин упадка майя  и раньше назывались климатические изменения. Последнее исследования сотрудников Кембриджского университета во главе с Ником Эвансом подтверждают эту версию.

Ученые проанализировали изотопы воды, которую захватил минерал во время падения уровня мексиканского озера Чичанчанаб. Чем больше доля тяжелых изотопов и меньше доля легких, тем сильнее была засуха. Оказалось, что количество осадков на Юкатанском полуострове сократилось на 70% в то время, когда древние майя оставили свои города-государства.

"Наше исследование представляет собой значительный прогресс, поскольку он обеспечивает статистически достоверные оценки уровней осадков и влажности во время падения майи", - рассказал Эванс.

Классический период цивилизации майя охватывает с 350 до 900 годов нашей эры, когда были построены большинство монументальных памятников. Однако в конце этого периода майя резко оставили свои города-государства. Хотя их племена и выжили, к прибытию первых европейцев в Америку они утратили было могущество.

Ранее результаты раскопок в Черной пустыне (Иордания) позволили узнать рецепт древнейшего хлеба.

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