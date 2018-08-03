Ученые установили причину краха цивилизации майя

Причиной упадка цивилизации майя стала чудовищная засуха, которая охватила территорию нынешней Мексики. Об этом пишет Independent со ссылкой на журнал Science.

Вопрос причин краха древней цивилизации давно вызывается дискуссии в среде историков. Одной из причин упадка майя и раньше назывались климатические изменения. Последнее исследования сотрудников Кембриджского университета во главе с Ником Эвансом подтверждают эту версию.

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Ученые проанализировали изотопы воды, которую захватил минерал во время падения уровня мексиканского озера Чичанчанаб. Чем больше доля тяжелых изотопов и меньше доля легких, тем сильнее была засуха. Оказалось, что количество осадков на Юкатанском полуострове сократилось на 70% в то время, когда древние майя оставили свои города-государства.

"Наше исследование представляет собой значительный прогресс, поскольку он обеспечивает статистически достоверные оценки уровней осадков и влажности во время падения майи", - рассказал Эванс.

Классический период цивилизации майя охватывает с 350 до 900 годов нашей эры, когда были построены большинство монументальных памятников. Однако в конце этого периода майя резко оставили свои города-государства. Хотя их племена и выжили, к прибытию первых европейцев в Америку они утратили было могущество.

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