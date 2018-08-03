Раскрыта тайна исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике

Группа ученых из Университета Саутгемптона объяснила причину массового исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике. Об этом пишет Daily Star.

Специалисты заявляют, что гибель кораблей связана с частым возникновением в данном регионе так называемых "волн-убийц". Эти одиночные гигантские волны до 30 метров в высоту являются крайне опасными. Обрушиваясь на корабль, они могут потопить его за несколько минут.

Впервые такие волны были зафиксированы в 1997 году. Их происхождение по-прежнему неизвестно, при этом их разрушительная сила крайне высока.

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Специалисты подтвердили свою теорию сконструировав модель огромного судна USS Cyclops, которое исчезло в Бермудском треугольнике в 1918 году. Поместив модель в специальный бак, где был воссоздан эффект "взрывающейся волны", ученые убедились, что за короткий промежуток времени произошел настоящий хаос, в котором уцелеть практически невозможно.

Как ранее сообщалось, в Бермудском треугольнике внезапно возник еще один остров.