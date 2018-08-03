Сын Трампа заявил об угрозах его семье

В ходе предвыборной кампании в 2016 году в здании Trump Tower был также найден белый порошок

Сын президента США Дональда Трампа Эрик заявил, что его семья неоднократно получала угрозы. Об этом передает телеканал Fox News.

"Мне угрожали, моя семья тоже получала угрозы, все мы их получали. Все мы сталкивались с ситуацией, когда дома находили некий белый порошок", - сказал Трамп-младший в интервью телеканалу.

В свою очередь, издание Hill напоминает, что в ходе предвыборной кампании в 2016 году в здании Trump Tower был также найден белый порошок, который, как выяснилось по итогам проверки, оказался безвредным.

В феврале 2018 года супруга старшего сына американского президента - Дональда Трампа-младшего - оказалась в больнице после того, как открыла адресованный мужу конверт, в котором находился белый порошок. По данным СМИ, госпитализация Ванессы Трамп была лишь мерой предосторожности. Порошок, обнаруженный в конверте, также оказался неопасным.

Как ранее сообщалось, Трамп возжелал увольнения журналистки, обругавшей его дочь.