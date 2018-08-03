Петросян и Степаненко решили развестись, - СМИ

Петросян и Степаненко / Фото: Столица С

Российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко начали бракоразводный процесс. Хамовнический суд Москвы рассмотрит иск о разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщает агентства "Москва".

Исковое заявление подала Степаненко. Оно будет рассмотрено в суде 6 августа.

В свою очередь Петросян заявил, что ему ничего не известно об иске относительно раздела имущества.

"Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение", - сказал он.

Юморист также отказался комментировать информацию о разводе.

"Давайте без комментариев. Какая вам разница, что у меня происходит? Без комментариев", - сказал он.

Напомним, юмористы Петросян и Степаненко поженились в 1985 году. Последние годы в СМИ регулярно появлялась информация о предстоящем разводе.