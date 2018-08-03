Петросян и Степаненко решили развестись, - СМИ

Российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко начали бракоразводный процесс. Хамовнический суд Москвы рассмотрит иск о разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщает агентства "Москва".
Исковое заявление подала Степаненко. Оно будет рассмотрено в суде 6 августа.
В свою очередь Петросян заявил, что ему ничего не известно об иске относительно раздела имущества.
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"Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение", - сказал он.
Юморист также отказался комментировать информацию о разводе.
"Давайте без комментариев. Какая вам разница, что у меня происходит? Без комментариев", - сказал он.
Напомним, юмористы Петросян и Степаненко поженились в 1985 году. Последние годы в СМИ регулярно появлялась информация о предстоящем разводе.