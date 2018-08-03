В США недовольны процессом денуклеаризации Северной Кореи

Помпео считает, что для полной денуклеаризации Корейского полуострова "еще очень многое предстоит сделать"

КНДР не выполняет свои обязательства по денуклеаризации и продолжает нарушать многочисленные резолюции Совета безопасности ООН.



Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, выступая перед Азиатским форумом по безопасности в Сингапуре, передает Радио Свобода.



"Глава КНДР Ким Чен Ын взял на себя обязательство стремиться к денуклеаризации. Международное сообщество потребовало, чтобы он делал это в соответствии с резолюциями Совбеза ООН. Северная Корея нарушает свои обязательства, она нарушает одну или даже обе резолюции Совбеза ООН", - заявил Помпео.

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Кроме того, он добавил, что для полной денуклеаризации Корейского полуострова "еще очень многое предстоит сделать".

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встреча американского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.

По итогам переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации.