Цены на сталь в Китае достигли пятилетнего максимума

Цены на сталь на торгах в Китае поднялись до рекордной отметки с 2013 года, что может вынудить власти страны ужесточить ограничения на выплавку стали этой зимой с целью сокращения загрязнения воздуха, передает Интерфакс.

Стоимость арматуры на Шанхайской фьючерсной бирже поднималась в пятницу на 1,2%, до 4186 юаней ($609) за тонну.

Горячекатаный рулон подорожал на 0,7%, до 4,2 тыс. юаней ($611) за тонну.

С марта цены на сталь подскочили на четверть на фоне ужесточения правил, касающихся деятельности сталелитейных заводов, чтобы ограничить вред окружающей среде и снизить избыточной производство.

В тоже время, согласно прогнозов Китайской ассоциации производителей чугуна и стали рост цен вряд ли будет устойчивым, так как уровень поставок по-прежнему превышает спрос промышленников. Об этом сообщает издание Xinhuanet.

Неопределенность спроса на сталь на вторичных рынках, спад инвестиций в недвижимость и инфраструктуру, вместе с фактором трений в сфере торговли, в сочетании понизят давление на цены.

По данным издания, власти КНР планируют сократить производственные мощности стали на 30 миллионов тонн в 2018 году.

Shanghai Metals, в свою очередь, сообщает, что грядущей зимой будет сокращено производство стали в шести крупнейших городах страны на 50% и на 30% - в более чем 20 других городах.

Напомним, что США планируют ввести новые пошлины на китайские товары.