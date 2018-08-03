Убийца полковника Буданова скончался в омской тюрьме

Юсуп Темерханов, осужденный на 15 лет за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, участвовавшего в боевых действиях в Чечне, умер в омской колонии.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Он умер в медицинской части колонии от остановки сердца. У него всегда были проблемы со здоровьем, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно", - сказала его адвокат Роза Магомедова.

Похороны Юсупа Темерханова, осужденного за убийство бывшего полковника Юрия Буданова и умершего в колонии, пройдут на его родине - в Чечне.

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Темерханов отсидел пять лет из 15, к которым его приговорил суд. Он, как установили следствие и суд, в июне 2011 года выпустил в Буданова восемь пуль, когда тот выходил из нотариальной конторы в центре Москвы.

По версии следствия, мотивом убийцы была месть за смерть отца, который якобы погиб от рук российских военнослужащих.

Напомним, 2003-м Буданов был осужден по обвинению в похищении и убийстве чеченки Эльзы Кунгаевой; сам военный утверждал, что задушил Кунгаеву в состоянии аффекта, когда выяснил, что она является стрелком-снайпером одного из отрядов чеченских боевиков. Его приговорили к 10 годам лишения свободы, лишили звания полковника и ордена Мужества. В 2009-м он освободился по УДО.