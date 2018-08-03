Вайнштейн пообещал предоставить суду доказательства своей невиновности

Скандальный кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в домогательствах и изнасиловании, не признает себя виновным в секс-скандале.

Об этом сообщает TMZ.

Адвокаты намерены обнародовать переписку кинопродюсера с вероятной жертвой.

Отмечается, что в переписке, которая происходила после изнасилования, насчитывается 40 сообщений. В ней говорится, что якобы женщина признавалась в привязанности и любви к Вайнштейну. Данная переписка доказывает, что секс был по обоюдному согласию.

Однако продюсер отметил, что не будет раскрывать имя женщины, с которой переписывался. Вайнштейн объяснил свое решение тем, что переписка происходила с его рабочей почты The Weinstein Company, а не с личной.

Напомним, Харви Вайнштейн официально не признал себя виновным.