Мэр Иерусалима разрешил расширить посольство США

По его словам, это укрепит связь между странами

Мэр Иерусалима Нир Баркат подписал разрешение на проведение работ по расширению здания посольства США в Израиле.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Сообщается, что подписанный проект предусматривает достройку здания еще на 700 кв. м. Сам Баркат назвал это решение еще одним шагом для определения роли американского представительства в Иерусалиме и укрепления связей между странами.

Согласно проекту, достроят и расширят второй этаж посольства, увеличат служебные и офисные пространства, включая зоны приема посетителей.

Также уточняется, что 350 кв. м из общей дополнительной площади будут находиться под землей.

Напомним, израильтяне сбили самолет сирийских ВВС.