Дональд Трамп пожаловался на Елизавету II

Президент США Дональд Трамп заявил своим сторонникам, что королева Елизавета II заставила его ждать во время его первого официального визита в Великобританию.

Об этом сообщает Politico.

Трамп также обвинил СМИ в ложных сообщениях, якобы в действительности на встречу опоздал он.

Выступая на собрании в Пенсильвании, Трамп заявил, что прибыл на 15 минут раньше на встречу с "невероятной королевой". Он критиковал "фейковые, фейковые отвратительные новости", в которых утверждалось, что он был единственным, кто опоздал на встречу.

Президентский визит в Британию транслировался в прямом эфире, включая кадры, на которых королева ждала Трампа 12 минут, поглядывая на часы.

"Я приземлился... И ждал с охраной короля и королеву... Я ждал. Я прибыл на 15 минут быстрее и ждал с моей женой, это нормально. Это же королева, не так ли? Мы можем ее ждать. Но я прибыл чуть быстрее", - рассказал Трамп своим сторонникам.

Трамп также отрицал, что его прием продлился дольше, чем планировалось. Он убеждал, что не знал о запланированной 15-минутной продолжительности встречи, и добавил, что "она длилась видимо с час", потому что они "поладили" с королевой.

Напомним, сын Трампа заявил об угрозах его семье.