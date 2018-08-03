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Главная » Мир » Саудовская Аравия собирается снизить цену нефти для США и Европы

Саудовская Аравия собирается снизить цену нефти для США и Европы

Саудовская Аравия собирается снизить цену нефти для США и Европы
Фото: OilGasNews

Наиболее значительно уменьшатся цены для покупателей из средиземноморских государств

03.08.18 575
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Саудовская Аравия снизит в сентябре цены на все виды нефти, которые экспортируются в США, а также страны Средиземноморья и Северо-Западной Европы. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на госкомпанию Saudi Aramco.

Наиболее значительно уменьшится стоимость "тяжелой" нефти для покупателей из средиземноморских государств – на $1,1 за баррель. Другие сорта снизятся в цене на $0,8-0,9 за баррель.

Нефть, поставляемая в США, подешевеет в следующем месяце на $0,4-0,7 за баррель.

В то же время цена всех сортов топлива с поставкой в страны Азии повысится на $0,1 за баррель.

Напомним, что вице-президент французской энергетической компании Engie Тьерри Леперк заявил, что к 2025 году цена нефти может снизиться до $10 за баррель.

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