Саудовская Аравия собирается снизить цену нефти для США и Европы

Наиболее значительно уменьшатся цены для покупателей из средиземноморских государств

Саудовская Аравия снизит в сентябре цены на все виды нефти, которые экспортируются в США, а также страны Средиземноморья и Северо-Западной Европы. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на госкомпанию Saudi Aramco.

Наиболее значительно уменьшится стоимость "тяжелой" нефти для покупателей из средиземноморских государств – на $1,1 за баррель. Другие сорта снизятся в цене на $0,8-0,9 за баррель.

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Нефть, поставляемая в США, подешевеет в следующем месяце на $0,4-0,7 за баррель.

В то же время цена всех сортов топлива с поставкой в страны Азии повысится на $0,1 за баррель.

Напомним, что вице-президент французской энергетической компании Engie Тьерри Леперк заявил, что к 2025 году цена нефти может снизиться до $10 за баррель.