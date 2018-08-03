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Главная » Мир » Теракт в Анкаре: Каждый из осужденных приговорен к 10,5 тысячам лет тюрьмы
Теракт в Анкаре: Каждый из осужденных приговорен к 10,5 тысячам лет тюрьмы
Последствия теракта в Анкаре 10 октября / Фото: andina.com.pe

Теракт в Анкаре: Каждый из осужденных приговорен к 10,5 тысячам лет тюрьмы

Этот теракт признан одним из самых крупных в истории Турции

03.08.18 1437
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Турецкий суд приговорил девятерых подсудимых по делу о двойном теракте в Анкаре, который был совершен 10 октября 2015 года и унес жизни более 100 человек, к пожизненному заключению.

Об этом сообщает Анадолу.

Всего по делу проходят 36 человек, часть из них скрываются от правосудия. Приговор вынесен в отношении девяти человек. Все они были признаны виновными в «нарушении конституционного порядка», «умышленном убийстве» и «покушении на убийство».

Каждый из осужденных приговорен к 101 пожизненному заключению за совершение теракта, сверх того каждый из них приговорен к 10,5 тысячам лет тюрьмы за покушение на убийство.

Напомним, в 2015 году в Анкаре возле эстакады, ведущей к Центральному железнодорожному вокзалу, два смертника привели в действие взрывные устройства.

Этот теракт был признан самым одним из самых крупных в истории Турции: погибли 100 человек, ранения получили около 300.

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