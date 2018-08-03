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Главная » Мир » Видео Самолет с телами погибших в Африке российских журналистов вылетел в Москву

Видео Самолет с телами погибших в Африке российских журналистов вылетел в Москву

<span class="label red">Видео</span> Самолет с телами погибших в Африке российских журналистов вылетел в Москву
Фото: РИА Новости

Они снимали документальный фильм о деятельности в ЦАР "ЧВК Вагнера"

03.08.18 387
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Тела российских журналистов, погибших в ЦАР, отправлены бортом авиакомпании Air France из Банги в Москву.

Об этом сообщает российские СМИ со ссылкой на посольство РФ в ЦАР.

Ожидается, что самолет должен прибыть в Москву в ночь на 5 августа.

Напомним, трое российских журналистов убиты в Центральноафриканской Республике: Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Как сообщалось, они снимали документальный фильм о деятельности в стране российской "частной военной компании Вагнера".

Александр Расторгуев

Он работал на ГТРК "Дон-ТР", в петербургской редакции телеканала НТВ. В 2001 году организовал студию "Кино". Известен тем, что в 2012 году создал проект "Срок" – фильм о протестах в России 2011-2012 годов и их лидерах.

В 2010 году подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти". По мнению авторов послания, "о непонимании Путиным будущего" свидетельствуют "его маниакальная страсть к прокладке нефтегазовых труб во всех мыслимых и немыслимых направлениях". Также упоминались такие события, как Вторая чеченская война и взрывы домов в российских городах.

10 декабря 2011 года в Ростове-на-Дону Расторгуев был арестован за участие в местных митингах протеста против фальсификации результатов выборов в Госдуму РФ.

После вторжения России в Крыму в марте 2014 года режиссер подписал письмо "Мы с Вами!" "КиноСоюза" в поддержку Украины. 

Кирилл Радченко

Уму было всего 33 года. В 2016-2018 годах — видеооператор и монтажер в пропагандистском информагентстве из Абхазии Anna News, специализирующемся на новостях и репортажах из горячих точек. Бывал в Сирии. 

"Радченко были «острые либеральные взгляды». Приятель оператора историк Александр Шубин рассказывает, что познакомился с ним в автозаке в феврале 2014 года, когда их вместе задержали на одном из митингов в поддержку участников «болотного дела».

«Он фотографировал всех, кого собрали в этом автозаке. Произвел впечатление человека очень начитанного, корректного, вежливого, интеллигентного», — вспоминает Шубин. По его словам, в дальнейшем они с Радченко встречались на судах, где рассматривали административные дела задержанных на митингах.

Орхан Джемаль

Как военный корреспондент он работал в горячих точках на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Афганистане, Ираке и Сирии. Работая в Ливии в 2011 году, он был ранен в ногу во время битвы за Триполи.

В то же время он отличался скандальными (как для России) проукраинскими заявлениями. Был критиком российской оккупации Крыма и депортации крымских татар. 

 Напомним, Russia Today платила британским парламентариям за появление в эфире.

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