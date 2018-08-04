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Главная » Мир » Бывшему вице-премьеру Армении грозит до 6 лет лишения свободы

Бывшему вице-премьеру Армении грозит до 6 лет лишения свободы

Бывшему вице-премьеру Армении грозит до 6 лет лишения свободы
Армен Геворкян / Фото: Sputnik Армения

Армену Геворкяну вменяют препятствование правосудию

04.08.18 9
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Бывшему вице-премьеру Армении Армену Геворкяну  предъявлено обвинение по делу о событиях 1-2 марта 2008 года.

Об этом заявил начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян, сообщает news.am.

"Согласно порталу Wikileaks, на судью Конституционного суда Валерия Погосяна было оказано давление. Он пожаловался, что на него надавили из аппарата второго президента Роберта Кочаряна, чтобы он принял решение в пользу Сержа Саргсяна. Эта публикация получила подтверждение. Армен Геворкян и еще один чиновник пытались оказать давление на судью КС Валерия Погосяна. Ему предъявлено обвинения  по статье 332.ч.3 – препятствование правосудие. За это преступление грозит наказание до 6 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде", - отметил он.

Отмечается, в рамках дела по событиям 1-2 марта 2008 года второму президенту Армении Роберту Кочаряну, бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлены обвинения по 1 части 300.1 статьи УК Армении - предварительный  сговор с иными лицами с целью свержения конституционного  строя.

Микаел Арутюнян объявлен в розыск, Юрий Хачатуров освобожден под залог, а Роберт Кочарян решением суда арестован.

Напомним, брата и племянницу бывшего президента Армении объявили в розыск.

 

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