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Видео В России рухнул вертолет, 18 погибших

<span class="label red">Видео</span> В России рухнул вертолет, 18 погибших
Иллюстративное фото

Разбившийся вертолет при взлете столкнулся с грузом, закрепленным на внешней подвеске другого вертолета

04.08.18 105
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В Красноярском крае (Россия) потерпел крушение вертолет Ми-8, погибли 18 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На борту вертолета компании Utair находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Все погибли", - сказал источник.

Отмечается, вертолет при крушении сгорел.

"Вертолет Ми-8 в Красноярском крае потерпел крушение при полете. Воздушное судно полностью разрушено и сгорело", - сказал собеседник агентства. По его словам, при столкновении с землей у вертолета взорвались оба топливных бака.

Разбившийся вертолет при взлете столкнулся с грузом, закрепленным на внешней подвеске другого вертолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"Вертолет Ми-8 компании Utair (бортовой номер 25640) следовал по маршруту Ванкор-Харкасале. При взлете произошло столкновение с грузом, закрепленным на тросе внешней подвески другого вертолета Ми-8", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту воздушного судна находились вахтовые рабочие с нефтеперекачивающей станции №1 (Ванкор).

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В Росавиации сообщили, что экипаж второго вертолета сумел посадить свое воздушное судно.

В пятницу, 13 июля, около села Николаевка Сумской области разбился одноместный самолет. Пилот погиб.

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