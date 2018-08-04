Генерал КГБ рассказал, за что Путина не уважали коллеги

О президенте РФ Владимире Путине в годы его работы в КГБ СССР ходила недобрая слава из-за его привычки доносить на коллег.



Об этом сообщил эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает "Апостроф".

Он сказал, что почти в одно время поступил с ним на работу в КГБ. По словам Богдана, у него есть друзья и коллеги, работавшие с Путиным в ГДР. Именно они рассказали, что Путин "занимался нашептыванием", "закладывал" о вольностях коллег.



Кроме того, его "ловили" в мелочности.



В ГДР Путин работал в 1985–1990 годах. В дальнейшем он вернулся в Санкт-Петербург, где занимал должность помощника ректора Ленинградского госуниверситета по международным вопросам. В 1996 году он переехал в Москву и занялся политикой.

Отметим, сенатор от штата Аризона Джон Маккейн считает Путина бандитом, убийцей и агентом КГБ, с которым надо разговаривать с позиции силы.