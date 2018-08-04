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Главная » Мир » Бухгалтер Манафорта призналась в подделке его финансовых документов
Тайны Манафорта

Бухгалтер Манафорта призналась в подделке его финансовых документов

Бухгалтер Манафорта призналась в подделке его финансовых документов
Пол Манафорт/Фото: Телеграф

Женщина подписывала задним числом бумаги и фальсифицировала финансовые записи

04.08.18 208
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Бухгалтер известного иностранного политтехнолога Пола Манафорта призналась в суде, что она помогла подписывать задним числом документы и фальсифицировать финансовые записи, чтобы уменьшить его налоговое бремя и помочь претендовать на кредиты.

Об этом сообщает Reuters.

Бухгалтер Синтия Лапорта, которая готовила налоговые декларации Манафорта, начиная с 2014 года, сказала в суде в Александрии (штат Вирджиния), что она давала показания в соответствии с соглашением с правительством об иммунитете, чтобы избежать судебного преследования, так как Манафорт обвиняется в банковском и налоговом мошенничестве.

Лапорта пояснила, что дала согласие на подобные бухгалтерские маневры, предложенными Манафортом и его давним деловым партнером Риком Гейтсом, потому что не хотела создавать проблемы для своей фирмы и боялась потерять своего лучшего клиента.

Напомним, что бывший советник в избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт останется под арестом до конца слушаний, которые начались во вторник, 31 июля.

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