В Иране четвертый день продолжаются массовые протесты из-за тяжелой экономической ситуации.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Недовольство иранцев вызвала инфляция и экономические трудности, связанные с падением национальной валюты.
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Среди протестующих звучали лозунги "Смерть Хаменеи!" (верховный лидер Ирана), "Смерть диктатору!", а также призывы сбросить клерикальную власть страны.
На данный момент известно о протестах в Тегеране, Карае, Мешхеде, Исфахане и Ширазе.
Напомним, в Иране арестованы 29 человек за дестабилизацию экономики.