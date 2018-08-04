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Главная » Мир » Видео В Иране уже звучат лозунги "Смерть Хаменеи"

Видео В Иране уже звучат лозунги "Смерть Хаменеи"

<span class="label red">Видео</span> В Иране уже звучат лозунги "Смерть Хаменеи"
Фото с сайта comments.ua

В стране продолжаются массовые протесты

04.08.18 636
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В Иране четвертый день продолжаются массовые протесты из-за тяжелой экономической ситуации.

Об этом  сообщает Радио Свобода.

Недовольство иранцев вызвала инфляция и экономические трудности, связанные с падением национальной валюты.

Среди протестующих звучали лозунги "Смерть Хаменеи!" (верховный лидер Ирана), "Смерть диктатору!", а также призывы сбросить клерикальную власть страны.

На данный момент известно о протестах в Тегеране, Карае, Мешхеде, Исфахане и Ширазе.

Напомним, в Иране арестованы 29 человек за дестабилизацию экономики.

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