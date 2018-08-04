Во Франции из-за жары остановили четыре энергоблока АЭС

Во Франции из-за аномально жаркой погоды остановлена работа четырех энергоблоков на атомных электростанциях.
Об этом сообщает Le Parisien.
Четвертым энергоблоком, который пришлось остановить, стал энергоблок на атомной станции в Фессенхайме.
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Одной из причин остановки стало превышение нормативов температуры воды, которую атомная станция сбрасывает в Большой канал Эльзаса.
Кроме энергоблока в Фессенхайме, на сегодня остановлены энергоблоки в Сен-Альбане и на электростанции Бугей в Айне.
Европейские страны в ближайшие дни накроет экстремальная жара, прогнозируется повышение температуры воздуха до +47.
Напомним, сильная жара в Ирландии помогла обнаружить новый Стоунхендж.