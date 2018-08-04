В небе над румынским регионом Сучава столкнулись два легкомоторных самолета: один пилот погиб, еще один доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Об этом сообщает Agerpres со ссылкой на местный Инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

Самолеты выполняли тренировочный полет, готовясь к участию в авиашоу, которое должно было состояться в аэропорту имени Штефана Великого в городе Сучава.

На месте инцидента работают спасатели и специальная следственная бригада.

Напомним, в России рухнул вертолет, 18 погибших.