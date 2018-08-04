Стивен Сигал стал бесплатным сотрудником МИД России

Он будет отвечать за "дальнейшее развитие российско-американских отношений в гуманитарной сфере"

Актер Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

"Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее", — сказано в публикации.

За работу на этой должности Сигал не будет получать денежного вознаграждения.

Отметим, Сигал с ноября 2016 года имеет гражданство России. Паспорт ему лично вручил президент Владимир Путин. В том же году артист стал гражданином Сербии. Помимо этого, он имеет американское гражданство.

Напомним, Стивен Сигал не сможет попасть в Украину в ближайшие пять лет.