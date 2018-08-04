КНДР и Южная Корея проведут встречи разделенных семей

Власти Северной Кореи и Южной Кореи согласовали окончательные списки граждан двух стран, которые примут участие во встрече разделенных семей, намеченной на 20-26 августа.
Об этом сообщает Уonhapnews.
Согласно спискам, на встречу прибудет 93 человека из Южной Кореи и 88 человек из Северной Кореи.
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Встреча семей пройдет в два этапа. Сначала, с 20 по 22 августа жители Южной Кореи посетят своих северокорейских близких, а с 24 по 26 августа жители КНДР посетят южнокорейских родственников.
Большинство участников будущей встречи находятся в возрасте от 80 лет и старше.
Напомним, Северная Корея передала США останки американских военных, погибших в ходе Корейской войны.