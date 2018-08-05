Видеоблоги священников РПЦ назвала новейшим видом апостольства

И опубликовала методичку по их правильному ведению

Для священников Русской православной церкви выпустили памятку о том, как вести видеоблоги.

Памятка опубликована на сайте Московского патриархата.



В документе говорится, что высокая скорость распространения информации в интернете "делает всемирную сеть привлекательной для проповеди Благой Вести", поэтому ведение видеоблогов священниками не только не возбраняется, но и приветствуется — как "новейший вид апостольства".

"Блогеры, освещающие самые разные общественные сферы, становятся лидерами мнений в своей среде, поскольку они имеют высокую степень доверия среди аудитории в отличие от федеральных и региональных СМИ, которые по разным причинам сдают свои рейтинговые позиции", — отмечают авторы инструкции.

Их советы касаются совершенно разных аспектов — например, внешнего вида. Так, православным видеоблогерам "приличествует появление в кадре как минимум в подряснике или даже в рясе, желательно с наперсным крестом". Кроме того, "для эффективности миссии не последнюю роль имеют опрятность автора канала и владение грамотной речью".

Особое внимание авторы инструкции уделили профессионализму видеоблогинга, по которому священники, занимающиеся этим на собственные средства из чистого энтузиазма, определенно проигрывают "общему уровню каналов на том или ином видеохостинге".

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