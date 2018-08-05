4 августа в Каракасе на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью нескольких груженных взрывчаткой беспилотников. Ранения получили семеро нацгвардейцев, но сам президент не пострадал.

Президент не пострадал. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Мадуро обвинил в нападении руководство соседней Колумбии, однако Богота отрицает причастность к покушению.

Прямая трансляция выступления венесуэльского президента во время военного парада была прервана в субботу. На последних кадрах было видно бегущих солдат.

Когда Мадуро говорил о состоянии венесуэльской экономики, звук неожиданно пропал. Все, кто стоял на сцене, резко посмотрели наверх.

После этого камера показала несколько десятков бегущих солдат, и трансляция прервалась. Беспилотных летательных аппаратов во время трансляции видно не было.

#Ahora la cadena nacional del presidente Nicolás Maduro fue interrumpida. El audio del mandatario fue cortado y luego se observó a militares corriendo de forma desordenada. pic.twitter.com/S14NDGDeXi — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 4 августа 2018 г.

Нападение произошло во время речи Мадуро на параде по случаю 81-й годовщины национальной армии. Согласно заявлению министра связи Хорхе Родригеса, два дрона со взрывчаткой сработали недалеко от места, где стоял президент. Охрана Мадуро закрывала его пуленепробиваемыми щитами и увела его в безопасное место.

"Дрон летел ко мне, однако там был щит любви. Я уверен, что проживу еще много лет", - заявил Мадуро.

По его словам, несколько подозреваемых в причастности к покушению уже задержаны.

Venezuelan President Maduro unharmed after an attack by drones loaded with explosives：official pic.twitter.com/sbM7tmRxIZ — China Xinhua News (@XHNews) 5 августа 2018 г.

Венесуэльский президент утверждает, что за нападением стоит президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Никаких доказательств он не представил. Багота же отрицает причастность к покушению и называет обвинения необоснованными.

Также Мадуро заявил, что организаторы покушения сейчас проживают в США.

"Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в США. По первым данным расследованиям, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическим группами, которые совершают покушения против мирных стран, в нашем случае - Венесуэлы", - заявил Мадуро.

Министр связи Родригес обвинил в покушении правую оппозицию.

"После того как они проиграли выборы, они снова потерпели неудачу", - заявил он.

Представители оппозиции тоже опровергают свою причастность к нападению.

"Мы не знали, что происходит. А после этого мы услышали, что министр связи обвиняет оппозицию, но трудно поверить, что оппозиция могла совершить покушение, учитывая, что она ни разу этого не делала за 20 лет", - заявил Хаслер Иглесиас из партии "Народная воля".

В то же время ответственность за покушение взяла на себя малоизвестная группировка "Национальное движение солдат в футболках".

В нескольких публикациях в соцсетях участники группировки заявили, что смогли продемонстрировать уязвимость правящей верхушки, хотя дроны и были "сбиты снайперами".

Напомним, Мадуро возглавляет Венесуэлу с 2013 года. В мае 2018 года он был переизбран на пост главы государства. Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях. В общей сложности Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%), его основной соперник, оппозиционный кандидат Анри Фалькон набрал 1,8 млн голосов.