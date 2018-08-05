Эффект от пошлин на китайские товары превысил ожидания Трампа

Американский президент Дональд Трамп заявил, что эффект от ввозных пошлин на китайские товары превысил его ожидания. Об этом он написал в Twitter.

"Тарифы работают намного лучше, чем кто-либо ждал. Рынок Китая упал на 27% за последние 4 месяца, и они ведут с нами переговоры. Наш рынок сильнее, чем когда-либо, и будет эффектно расти после того, как эти ужасные торговые сделки будут успешно пересмотрены. Америка в первую очередь!", - написал Трамп.

По его словам, пошлины уже оказали хорошее влияние на американскую металлургическую промышленность.

"Китай, который впервые плохо с нами справляется, тратить состояние на рекламу и пиар, пытаясь убедить и запугать наших политиков, чтобы они вступили со мной в борьбе по поводу пошлин - потому что они по-настоящему наносят вред их экономике. Аналогично другим странам. Мы побеждаем, мы должны быть сильными!", - заявил он.

Напомним, в июле США установили пошлины 25% на общую сумму в 50 млрд долларов на импорт некоторых китайских товаров. Позже Китай ввел ответные меры, повысив пошлины на 659 американских товаров до 25%.