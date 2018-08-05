Трамп: Россия и Китай вмешиваются во внутренние дела США

Глава Белого дома уверен, что вмешательство будет только усиливаться

В субботу, 4 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай, и, возможно, КНДР вмешиваются во внутренние дела США. Об этом он заявил во время предвыборного митинга в Огайо, передает NBC News.

"Это большое количество людей. Мы должны остановить их. Мы должны остановить вмешательство и удержать любого, кто попытается атаковать нас. Но их много. Это и Россия, и Китай. Мы ладим с Северной Кореей, но, они, наверное, тоже там", - заявил Трамп.

По его словам, вмешательство во внутренние дела США будет усиливаться по мере роста американской экономики.

Напомним, президент США Дональд Трамп уверен, что власти России будут пытаться вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс США.