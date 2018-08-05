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Главная » Мир » В Испании задержали одного из главарей русской мафии

В Испании задержали одного из главарей русской мафии

В Испании задержали одного из главарей русской мафии

"Вор в законе" готовил убийство конкурента

05.08.18 214
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Испанские полицейские в Марбелье задержали трех "воров в законе", одного из которых власти считают третьим человеком в иерархии русской мафии в стране. Об этом сообщает издание Sur со ссылкой на агентство EP.

Всем задержанным предъявлены обвинения в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступном сообществе. Криминальные авторитеты собрались, чтобы обсудить убийство члена одного из конкурирующих преступных кланов и тем самым продемонстрировать свою силу.

Один из них попал в поле зрения правоохранительных органов, когда, находясь в Литве, пытался взять контроль над преступной средой в Испании после ареста в этой стране 129 членов русской мафии. По данным полиции, он отдавал приказы и выступал арбитром между группировками, делившими влияние.

Еще двое участников "сходки" являлись, по данным полиции, выходцами из Грузии. При них были обнаружены поддельные польские и украинские документы.

Напомним, полиция задержала в Кировоградской области 30 местных криминальных авторитетов, которые собрались для назначения "смотрящего" за Светловодском. 

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