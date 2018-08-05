В воскресенье, 5 августа, мощное землетрясение поразило популярный туристический остров Ломбок в Индонезии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на АР.

Информация о жертвах среди населения пока не поступала, но власти сообщили, что землетрясение нанесло некоторый урон.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7 баллов произошло на глубине 10,5 километров. Его эпицентр находился примерно в 2 км от берега острова.

Агентство Индонезии по метеорологии, климатологии и геофизике выпустило предупреждение о цунами после землетрясения.

Представитель агентства по смягчению последствий стихийных бедствий рассказал, что землетрясение сильно потрясло город Матарам и также ощущалось на соседнем острове Бали.

Video shows the moment a 7.0-magnitude earthquake struck Indonesia's Lombok pic.twitter.com/fvUGUzsx6h — BNO News (@BNONews) 5 августа 2018 г.

Earthquake from Lombok has also been felt in Bali. Its impacted the building of the mall was failing apart. Im stilll shaking this is so scary #PrayForLombok pic.twitter.com/RyXMlT5bED — indah (@bieberfeverids) 5 августа 2018 г.

Напомним, 29 июля землетрясение силой 6 баллов поразило Ломбок. Тогда погибли 16 человек.