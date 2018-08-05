В воскресенье, 5 августа, мощное землетрясение поразило популярный туристический остров Ломбок в Индонезии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на АР.
Информация о жертвах среди населения пока не поступала, но власти сообщили, что землетрясение нанесло некоторый урон.
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По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7 баллов произошло на глубине 10,5 километров. Его эпицентр находился примерно в 2 км от берега острова.
Агентство Индонезии по метеорологии, климатологии и геофизике выпустило предупреждение о цунами после землетрясения.
Представитель агентства по смягчению последствий стихийных бедствий рассказал, что землетрясение сильно потрясло город Матарам и также ощущалось на соседнем острове Бали.
Video shows the moment a 7.0-magnitude earthquake struck Indonesia's Lombok pic.twitter.com/fvUGUzsx6h— BNO News (@BNONews) 5 августа 2018 г.
Earthquake from Lombok has also been felt in Bali. Its impacted the building of the mall was failing apart. Im stilll shaking this is so scary #PrayForLombok pic.twitter.com/RyXMlT5bED— indah (@bieberfeverids) 5 августа 2018 г.
Напомним, 29 июля землетрясение силой 6 баллов поразило Ломбок. Тогда погибли 16 человек.