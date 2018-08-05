Иран получил пять европейских самолетов за день до возобновления американских санкций

В воскресенье, 5 августа, Иран получил пять новых коммерческих самолетов - всего за день до того, как США начнут восстанавливать санкции, остановленные после заключения ядерной сделки в 2015 году. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на IRNA.

В Иран прибыли пять самолетов ATR72-600, которые предназначены для региональных полетов на короткую дистанцию. Самолеты изготовлены французско-итальянской компанией ATR.

Всего Иран получил 13 из 20 самолетов, заказанных в апреле 2017 года. Сумма сделки составила 536 млн долларов.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. По его словам, США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.

Главы внешнеполитических ведомств Европейского союза и России заявили о намерении и дальше придерживаться ядерной сделки с Ираном.