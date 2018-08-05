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Главная » Мир » Иран получил пять европейских самолетов за день до возобновления американских санкций

Иран получил пять европейских самолетов за день до возобновления американских санкций

Иран получил пять европейских самолетов за день до возобновления американских санкций
Фото: airwar.ru

Самолеты изготовлены французско-итальянской компанией ATR

05.08.18 190
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В воскресенье, 5 августа, Иран получил пять новых коммерческих самолетов -  всего за день до того, как США начнут восстанавливать санкции, остановленные после заключения ядерной сделки в 2015 году. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на IRNA.

В Иран прибыли пять самолетов ATR72-600, которые предназначены для региональных полетов на короткую дистанцию. Самолеты изготовлены французско-итальянской компанией ATR.

Всего Иран получил 13 из 20 самолетов, заказанных в апреле 2017 года. Сумма сделки составила 536 млн долларов.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. По его словам, США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.

Главы внешнеполитических ведомств Европейского союза и России заявили о намерении и дальше придерживаться ядерной сделки с Ираном.

 

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