В США вызвали на "ковер" временного поверенного в делах России

В Госдепе хотят услышать объяснения по поводу российской пропаганды в соцсетях

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова в связи с агрессивной пропагандой раскола и насилия РФ в соцсетях. Об этом сообщила в Twitter руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

"Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США. Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства", - написала дипломат.

Науэрт разместила в сообщении ссылку на стенограмму прошедшего в четверг брифинга для в Белом доме, во время которого директор Национальной разведки Дэниел Коутс, обвинил Россию в "использовании различных способов влияния, в том числе и при помощи соцсетей". Остальные участники брифинга также приписали Москве попытки вмешаться во внутренние дела страны.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай, и, возможно, КНДР вмешиваются во внутренние дела США.