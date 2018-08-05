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Главная » Мир » После покушения на Мадуро в Венесуэле задержали шесть человек

После покушения на Мадуро в Венесуэле задержали шесть человек

После покушения на Мадуро в Венесуэле задержали шесть человек
Николас Мадуро/Фото с сайта dnes.dir.bg

Власти утверждают, что идентифицированы организаторы и непосредственные исполнители покушения

05.08.18 40
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В Венесуэле задержаны шесть подозреваемых в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро. Об этом министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира страны Нестор Ревероль заявил в воскресенье в эфире телеканала Telesur, передает ТАСС.

"Задержаны шесть террористов. Вся значимая информация и видео с доказательствами собраны, идентифицированы организаторы и непосредственные исполнители преступления внутри и за пределами страны, не исключены дальнейшие задержания", - сообщил министр.

По его словам, в отношении одного из задержанных уже был выдан ордер на арест из-за причастности к нападению в 2017 году на военную базу Фуэрте Парамакай в венесуэльском городе Валенсия.

Напомним, на президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время военного парада было совершено покушение с помощью нескольких груженных взрывчаткой беспилотников. Глава государства не пострадал. В организации покушения власти обвинили оппозицию и президента Колумбии. Также Мадуро заявил, что организаторы покушения скрываются в США.

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