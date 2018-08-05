Сербский президент нашел общее между Хорватией и Гитлером

По мнению Александра Вучича, Гитлер хотел избавиться от евреев, а Хорватия - от сербов

Президент Сербии Александр Вучич сравнил Хорватию с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером из-за массовой вынужденной эмиграции сербов во время войны в Хорватии в 1991-1995. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Гитлер хотел мир без евреев, Хорватия - без сербов. В обоих случаях были призывы к окончательному решению", - заявил Вучич во время чествования памяти погибших в результате хорватской военной операции "Буря".

Напомним, Хорватия вышла из состава бывшей Югославии в 1991 году и противостояла поддерживаемым Белградом хорватским сербам в течение четырех лет. В 1995 году в результате военной операции "Буря" Хорватия установила контроль над сербскими анклавами на своей территории.