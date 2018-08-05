Археологи раскопали дом знатного римлянина в городе Помпеи, который был похоронен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры. Об этом пишет Daily Mail.

Так называемый "Дом Юпитера" находится в части Regio V древнего города. Он уже был частично раскопан между XVIII и ХІХ веками, но в ходе недавних раскопок археологи обнаружили еще больше фресок и богато украшенных предметов интерьера.

2000-летние произведения искусства находятся в хорошем состоянии, несмотря на то, что пережили одно из самых разрушительных извержений вулканов в истории. Название дома происходит от маленькой картины, изображающей Юпитера.

В доме есть центральный атриум, окруженный несколькими комнатами с поддельным мрамором, окрашенным в яркие оттенки красного, желтого и зеленого.

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"Владелец должен был быть богатым, образованным и понимать ценность живописи", - рассказала директор археологического парка Помпеи Массимо Осанна.

По ее словам, дом был оформлен в "винтажном" первом помпейском стиле.









Фото: Cesare Abbate / Parco Archeologico di Pompei

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