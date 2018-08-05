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Главная » Мир » Землетрясение на острове Ломбок: погибли 39 человек

Землетрясение на острове Ломбок: погибли 39 человек

Землетрясение на острове Ломбок: погибли 39 человек
Фото: twitter.com/bieberfeverids

Травмированы 52 человека

05.08.18 62
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В воскресенье, 5 августа, в результате мощного землетрясения на курортном острове Ломбок в Индонезии погибли 39 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает DW.

Также в результате катаклизма получили травмы 52 человека. Кроме того, были разрушены многие здания.   

Напомним, землетрясение магнитудой в 7 баллов произошло в 2 км от берега острова Ломбок. 29 июля остров поразило еще одно землетрясение. Тогда погибли 16 человек.

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