Московский патриарх едет к Вселенскому обсудить украинскую автокефалию

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл 31 августа прибудет в Стамбул на переговоры с константинопольским патриархом Варфоломеем
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Константинопольского патриархата.
Ожидается, что их встреча будет посвящена вопросу предоставления автокефалии Украине.
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Сообщается, что встреча состоится по инициативе главы РПЦ.
Во время визита патриарх Кирилл обсудит с Варфоломеем "двусторонние вопросы, представляющие общий интерес", - говорится в сообщении.
Напомним, Фокус разбирался, сколько для Украины продлятся автокефальные ожидания.