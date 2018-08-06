Токио выразил протест Москве из-за размещения истребителей на острове Итуруп

Правительство Японии выразило России протест в связи с размещением на острове Итуруп истребителей Су-35С.

Об этом, на брифинге заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Запись брифинга опубликована на сайте кабинета министров Японии.

Протест был выражен Министерству иностранных дел через посольство в Москве. Действия РФ, заявил чиновник, "идут вразрез с позицией Японии и вызывают глубочайшие сожаления", но при этом правительство Японии продолжит "вести плотный и активный диалог с российской стороной для решения вопроса принадлежности четырех северных островов (прим. — южной части Курильской гряды) и заключения мирного договора".

О том, что истребители Су-35С заступили на опытно-боевое дежурство в аэропорту Ясный на острове Итуруп, сообщил 3 августа Sakhalin.info.

Напомним, в конце июля Япония заявила, что Россия наращивает военную активность на четырех Курильских островах и призвала Россию принять меры для ее снижения.