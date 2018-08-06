Ким Чен Ын просит США снять санкции

Северная Корея призвала Соединенные Штаты Америки снять санкции в ответ на прекращение ядерных испытаний и передачу останков американских военных, погибших в Корейской войне.
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Кореи со ссылкой на газету "Нодон Синмун".
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Так, согласно информации издания, США действуют противоположно плану улучшения двусторонних отношений, несмотря на усилия Пхеньяна, включая демонтаж ядерного полигона.
Кроме того, отмечается, что США не планируют снимать санкции до полной денуклеаризации, а также усиливают их, чтобы увеличить свой вес на переговорах.
Напомним, в США недовольны процессом денуклеаризации Северной Кореи.