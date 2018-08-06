Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу

Осужденный за неправомерный доступ к компьютерной информации лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев вышел на свободу.

Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Руслан Коблев.

"Аникеев стал одним из первых, которому по новому закону администрация СИЗО пересчитала срок наказания с учетом содержания его под стражей, в связи с чем он уже освобожден", - сказал Коблев.

По словам адвоката, в связи с освобождением Аникеева защита отозвала апелляционную жалобу на отказ Лефортовского суда освободить хакера условно-досрочно.

Аникеев (известен в интернете под ником Льюис), признавший вину в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и заключивший сделку со следствием, был приговорен Мосгорсудом в июле 2017 года к двум годам колонии общего режима.

Аникеев вышел по вступившему в силу 3 июля закону, который внес поправки в 72 статью Уголовного кодекса РФ. Согласно документу, время содержания фигуранта дела под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день в СИЗО за 1,5 дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; один день в СИЗО за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Отметим, группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. Она специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

Всего потерпевшими по делу Аникеева были признаны четыре человека: помощник президента РФ Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев, а также Елена Морозова из группы "Сумма".

Напомним, украинские хакеры участвовали в кибератаках более чем на 100 компаний США.