В РФ отреагировали на намерение Украины закрыть железнодорожное сообщение с РФ

В Госдуме РФ уверены, что Украина не закроет железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в комментарии RT.

По его словам, такое вряд ли произойдет, потому что это будет "ударом по рядовым гражданам".

"Об этом они давно поговаривают: то паспорта хотят отобрать, то железнодорожное сообщение прекратить, то визы ввести, то ещё поступают разные предложения, которые касаются граждан, которые ездят либо работать, либо к родственникам. Почему-то нужно ударить именно по рядовым гражданам для того, чтобы минимизировать отношения на уровне гражданского общества. Почему это не будет принято? Это выливается в предвыборную пропаганду: кто громче крикнет, тот, глядишь, займёт место в списках… Все это закончится пшиком", — заявил Калашников.

Напомним, Украина планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией.