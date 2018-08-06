Умер самый титулованный шеф-повар мира

В понедельник, 6 августа, во Франции умер известный шеф-повар Жоэль Робюшон. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники.

Робюшон был мировым лидером по числу "звезд", которые его рестораны получили от составителей путеводителя Michelin - наиболее влиятельного ресторанного рейтинга в мире. В общей сумме его рестораны получили 32 мишленовские звезды.

Робюшон умер 6 августа от онкологического заболевания в возрасте 73 лет. Ранее у него обнаружили опухоль поджелудочной железы.

Робюшон родился 7 апреля 1945 года в семье каменщика. Карьеру повара он начал в возрасте 15 лет. В 1974 году он стал шеф-поваром ресторана в парижском отеле Concorde Lafayette и уже в 1978 году получил первые две мишленовские звезды.

В 1981 году Робюшон открыл первый собственный ресторан Janin, который в 1984 году получил три звезды. В 1989 году гид Gault Millau присудил Робюшону титул "Шеф-повар столетия".

В 2018 году у Робюшона была сеть из 25 ресторанов, которая охватывает крупные города нескольких стран мира, в том числе Китай, Японию и США. Также Робюшон вел кулинарные программы на французском телевидении.

Напомним, 7 января на 92-м году жизни скончался основатель одной из крупнейших в мире розничных сетей IKEA Ингвар Кампрад.