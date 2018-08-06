Президент РФ Владимир Путин во время визита 4 августа в аннексированный Крым предстал в двух разных образах. На возможных двойников Путина обратил внимание политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/aleksej.golobuckij

"В субботу в Крыму практически одновременно "засветились" два разных Путина: один - в церкви, второй - в театре, на оперном фестивале в Херсонесе", - говорится в его сообщении.



"Расплодились гады... Интересно, как их хоронить будут? Оптом в братской могиле?", "Новых двойников наделали", "Настоящий - мироточит...", - пишут комментаторы под фото.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы прибыл на саммит в Панаме вместе с двойником.