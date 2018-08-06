Более 2 тыс. туристов эвакуировали с индонезийского острова после землетрясения

Число жертв землетрясения возросло до 98 человек

Власти Индонезии эвакуировали более 2 тысяч туристов с острова Ломбок.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Интерфакс.

Жертвами землетрясения на острове Ломбок стали как минимум 98 человек. По словам местных властей, все погибшие являются гражданами Индонезии.

Число жертв может возрасти, поскольку не все пропавшие найдены. Серьезные травмы получили 230 человек.

На острове разрушены некоторые мосты, в ряде районов не работает электричество и повреждены дороги. Порядка 20 тыс. человек находятся во временных укрытиях.

По данным местных властей, магнитуда землетрясения составила 7, а по данным Геологической службы США - 6,9.

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Напомним, Агентство Индонезии по метеорологии, климатологии и геофизике выпустило предупреждение о цунами после землетрясения.

Представитель агентства по смягчению последствий стихийных бедствий рассказал, что землетрясение сильно потрясло город Матарам и также ощущалось на соседнем острове Бали.