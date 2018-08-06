В результате взрыва на автотрассе грузовика с горючими материалами в Болонье (Италия) погибли два человека. Об этом сообщает Il Resto del Carlino.

Ранения получили 70 человек, 14 из них находятся в тяжелом состоянии и 2 в очень тяжелом.

Отмечается, что среди раненых есть карабинеры и пожарные, которые принимали участии в тушении пожара, возникшего вслед за взрывом.

Инцидент произошел после аварии с участием грузовика, который мог перевозить горючие вещества. После того, как он загорелся - огонь перекинулся на другие авто. Речь идет о десятках сгоревших машин.

Напомним, на месте происшествия работают пожарные и врачи скорой помощи. В тушении пожара на месте взрыва задействован вертолет. Полиция перекрыла автотрассу.