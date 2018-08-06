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Главная » Мир » Россия и Греция продолжают дипломатический скандал из-за Македонии

Россия и Греция продолжают дипломатический скандал из-за Македонии

Россия и Греция продолжают дипломатический скандал из-за Македонии
Фото с сайта 112.ua

Россия намекает, что может выслать греческих дипломатов

06.08.18 92
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МИД РФ вручил ноту протеста послу Греции о принятых российской стороной мерах после "недружественных действий в отношении российских дипломатов и граждан".

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"6 августа в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в Российской Федерации А.Фриганас, где ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле с.г. в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан", - говорится в сообщении ведомства. 

Напомним, в середине июня стало известно, что Греция обвиняет сотрудников посольства РФ в Афинах в том, что они пытались с помощью подкупа чиновников, бизнесменов и влиятельных монахов из православных монастырей на Афоне предотвратить заключение между Грецией и Македонией соглашения об урегулировании спора о названии Македонии.

Афины выслали двух сотрудников российского посольства, еще двум дипломатам было отказано в разрешении въехать в страну.

"Наше правительство выступает за хорошие отношения со всеми государствами, но оно не приемлет действий, нарушающих международное право и выражающих неуважение к греческим властям", - пояснил тогда действия греческих властей в отношении некогда дружественной России представитель правительства Димитрис Цанакопулос. 

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