Трамп признался о встрече своего сына с россиянами во время президентской кампании 2016 года

Президент уверен, что в этом нет ничего незаконного

Президент США Дональд Трамп признался, что его сын встречался с россиянами во время президентской компании 2016 года с целью получения информации о своем тогдашнем оппоненте Хиллари Клинтон, сообщает Rеuters.

По словам президента, все происходило «совершенно легально», и что «такое случается в политике во все времена».

Это заявление Трампа стало самым откровенным, хотя и до этого его сын и другие не скрывали, что собирали компрометирующую информацию на кандидата от демократической партии.

В своем Twitter президент опроверг сообщения в Washington Post и CNN, что он якобы переживает о возможном привлечении своего сына к уголовной ответственности. Он также повторил, что ничего заранее о встрече не знал.

«Это фейковые новости, это сплошная фабрикация, что я озабочен фактом встречи моего замечательного сына Дональда в отеле «Trump Tower». Целью этой встречи было получение информации о своем оппоненте, что является совершенно легальным действием и происходит в политике во все времена. Я ничего об этом не знал», - написал Трамп.

Напомним, сын президента США Дональда Трампа Эрик заявил, что его семья неоднократно получала угрозы.