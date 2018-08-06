Трамп признался о встрече своего сына с россиянами во время президентской кампании 2016 года

Президент США Дональд Трамп признался, что его сын встречался с россиянами во время президентской компании 2016 года с целью получения информации о своем тогдашнем оппоненте Хиллари Клинтон, сообщает Rеuters.
По словам президента, все происходило «совершенно легально», и что «такое случается в политике во все времена».
Это заявление Трампа стало самым откровенным, хотя и до этого его сын и другие не скрывали, что собирали компрометирующую информацию на кандидата от демократической партии.
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В своем Twitter президент опроверг сообщения в Washington Post и CNN, что он якобы переживает о возможном привлечении своего сына к уголовной ответственности. Он также повторил, что ничего заранее о встрече не знал.
«Это фейковые новости, это сплошная фабрикация, что я озабочен фактом встречи моего замечательного сына Дональда в отеле «Trump Tower». Целью этой встречи было получение информации о своем оппоненте, что является совершенно легальным действием и происходит в политике во все времена. Я ничего об этом не знал», - написал Трамп.
Напомним, сын президента США Дональда Трампа Эрик заявил, что его семья неоднократно получала угрозы.