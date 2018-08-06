Трамп выражает готовность работать над всеобъемлющим соглашением с Ираном

При этом США будет оказывать максимальное давление на иранский режим

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что открыт для переговоров с Ираном по всем проблемным вопросам, несмотря на восстановление американских санкций против этой страны. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В то время как мы продолжаем оказывать максимальное давление на иранский режим, я остаюсь открытым к более всеобъемлющему соглашению, касающегося всего спектра вредоносных действий режима. В частности, речь идет о программе по разработке баллистических ракет и о поддержке терроризма", - отмечается в заявлении Трампа, опубликованном Белым домом.

В документе президент подтверждает, что часть американских санкций будет восстановлена 7 августа, а остальная часть - 5 ноября 2018 года.

Напомним, Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Ирана.