США восстановили все санкции против Ирана

Цель санкций - найти всеобъемлющее и долгосрочное решение на весь диапазон угроз со стороны Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ, согласно которому официальный Вашингтон восстанавливает все санкции США против Тегерана в связи с выходом из иранской ядерной программы.Об этом передает Укринформ.

В тоже время в документе отмечается, что администрация США имеет целью найти "всеобъемлющее и долгосрочное решение относительно ответа на весь диапазон угроз со стороны Ирана", включая распространение ядерного оружия Тегераном, а также ракетные программы и разработки обычного оружия.

Планируется, что санкции будут восстановлены в два этапа. Первый пакет ограничений, которые будут касаться автомобильной продукции, драгоценных металлов, государственного долга, программного обеспечения, финансовых операций. Он вступит в силу в ночь на вторник, 7 августа.

Второй пакет санкций, который будет касаться главным образом экспорта нефти из Ирана, будет действовать с 4 ноября.

Как известно, Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), или как его называют "Иранское ядерное соглашение", был подписан в 2015 году между США, Британией, Францией, Китаем, Россией, Германией и Ираном. Он предусматривал отмену санкций против Тегерана в обмен на отказ иранской стороны от программ создания ядерного оружия.

Напомним, Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном.