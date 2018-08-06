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Главная » Мир » Средняя зарплата в западной части Германии выше на четверть, чем в восточной

Средняя зарплата в западной части Германии выше на четверть, чем в восточной

Средняя зарплата в западной части Германии выше на четверть, чем в восточной
Getty Images

Уровень месячной зарплаты по стране составляет 3209 евро

06.08.18 62
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Согласно данным Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, средний размер заработной платы в западных землях Германии более чем на четверть превышает доходы жителей востока страны. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на агентство dpa.

На момент конца 2017 года, средний уровень зарплаты в восточных землях, включая Берлин, составлял 2600 евро, в западных - 3339 евро.

Самый низкий показатель зафиксирован в саксонском округе Гёрлиц - 2183 евро. Больше все зарабатывают жители баварского Ингольштадта - 4635 евро.

Среди федеральных земель на первом месте находятся Гамбург (3619 евро), далее следуют Баден-Вюртемберг (3546 евро) и Гессен (3494 евро). Последние три позиции занимают Саксония (2479 евро), Тюрингия (2459 евро) и Мекленбург - Передняя Померания (2391 евро).

Средний уровень месячной зарплаты по стране в целом составляет 3209 евро, говорится в сообщении.

Напомним, что  немецкие репортеры требуют увеличить им зарплату.

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