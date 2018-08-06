В США задержаны четверо граждан РФ за отмывание денег

Один россиянин был задержан в Бостоне, двое других в Лос-Анджелесе. Местонахождение еще одного неизвестно

ФБР США задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и мошенничестве. Об этом говорится на Twitter генконсульства России в Нью-Йорке.

Один из них был задержан в Бостоне, еще двое в Лос-Анжелесе. Местонахождение четвертого задержанного гражданина России пока неизвестно.

В генконсульстве России сообщают, что держат ситуацию на особом контроле.

Напомним, эксперты совета Европы заявили, что украинские законы по борьбе с отмыванием денег необходимо изменить.