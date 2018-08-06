Физики обнаружили новую загадку пирамиды Хеопса

Теоретическое исследование группы физиков из Санкт-Петербурга показывает, что Великая пирамида в Гизе, также известная как пирамида Хуфу или пирамида Хеопса, способна концентрировать электромагнитную энергию в своих внутренних помещениях и под землей - ниже своего основания.

Результаты исследования были опубликованы в авторитетном американском издании Journal of Applied Physics.

Сами авторы исследования предполагают, что древние египтяне не подозревали о таких свойствах созданных ими строений. Но в любом случае это открытие может иметь огромное значение для исследований в области наночастиц.

Тут просится теория о том, что древние египтяне строили пирамиды таким образом, чтобы погребенные фараоны могли слушать FM-радио в наилучшем качестве, иронизирует обозреватель Джасинта Боулер. Либо, чтобы ловить радиосигналы из загробного мира.

Но скорее всего, это просто совпадение, заключает она.

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Напомним, японские и французские физики и археологи из проекта ScanPyramids обнаружили в пирамиде Хеопса полость, о существовании которой ранее не было известно.